Путін сигналізує, що готовий до припинення вогню в Україні, – New York Times

Незважаючи на свої публічні заяви, Кремль демонструє зацікавленість у досягненні угоди щодо припинення вогню.

Як повідомляє New York Times з посиланям на двох колишніх високопоставлених російських чиновників, Володимир Путін принаймні від вересня через посередників сигналізує про те, що він готовий до припинення вогню і заморозки бойових дій уздовж лінії фронту.

За словами американських чиновників, Путін вже робив спроби угоди про припинення минулоріч, восени 2022 року. Це сталося після того, як Україна розбила російську армію на північному сході країни. Тоді Путін зазначив, що він задоволений захопленою Росією територією і готовий до перемир'я.

Фото: EPA/UPG

Як стверджує видання, десятки інтерв’ю з росіянами, які давно знають Путіна, і з міжнародними офіційними особами, які добре розуміються на внутрішній роботі Кремля, показують, що він маневрує, щоб зменшити ризики та зберегти свої можливості відкритими у війні, яка триває довше, ніж він очікував.

Тому, розгортаючи палку публічну риторику про те, що цілі Росії у війні залишаються такими ж, він сигналізує про бажання проголосити перемогу та йти далі.

Деякі американські високопосадовці налаштовані скептично і стверджують, що заяви про припинення вогню можуть бути звичним способом Кремля ввести в оману і не відображають справжніх мотивів Путіна, який, за словами нинішніх і колишніх посадовців, бачить сприятливий момент для угоди. Зокрема, це поле бою, яке, "застрягло" в глухому куті, наслідки невдалого наступу України, слабка підтримка Заходу, і відволікаюча війна у Газі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Деякі аналітики стверджують , що Путіну вигідна тривала війна, і що він хоче відкласти будь-які переговори до можливого повернення на посаду колишнього президента Дональда Трампа, кандидата на пост президента від Республіканської партії у 2024 році.

За даними видання, американські політики бачать зміни в позиції Путіна, зазначивши, що він більше не вимагає відставки уряду Зеленського. Вони заявляють, що припинення вогню, яке пропонує президент РФ, збереже суверенну Україну зі столицею у Києві, але залишить Росії контроль над майже 20 відсотками території України, яку вона вже завоювала.

Проте також американські чиновники кажуть, що не вірять, що будь-який відомий український політик зможе погодитися на угоду, яка залишить Росії таку велику територію України.

Багато хто на Заході скептично ставиться до припинення вогню, оскільки, на їхню думку, Путін переозброїться для майбутнього нападу.