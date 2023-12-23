Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який містить 300 млн на допомогу Україні

Акт про асигнування на національну оборону передбачає рекордні 886 млрд доларів на оборонні потреби.

Президент США Джо Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону. Документ передбачає рекордні 886 млрд доларів на оборонні потреби у 2024 фіскальному році.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Байден привітав ухвалення закону, який надає "критично важливі повноваження, яких ми потребуємо для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію".

Втім, президент США висловив певні занепокоєння деякими положеннями Акта. На його думку, вони обмежують здатність президента США представляти країну на міжнародній арені, а також можуть призвести до розкриття конфіденційної інформації.

Джо Байден закликав Конгрес скасувати ці обмеження якнайшвидше.

Конгрес США остаточно затвердив оборонний бюджет держави, який передбачає, зокрема, допомогу для України, 14 грудня. 300-мільйонна підтримка України розрахована на 2024 і 2025 роки.

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