Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який містить 300 млн на допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону. Документ передбачає рекордні 886 млрд доларів на оборонні потреби у 2024 фіскальному році.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Байден привітав ухвалення закону, який надає "критично важливі повноваження, яких ми потребуємо для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію".
Втім, президент США висловив певні занепокоєння деякими положеннями Акта. На його думку, вони обмежують здатність президента США представляти країну на міжнародній арені, а також можуть призвести до розкриття конфіденційної інформації.
Джо Байден закликав Конгрес скасувати ці обмеження якнайшвидше.
Конгрес США остаточно затвердив оборонний бюджет держави, який передбачає, зокрема, допомогу для України, 14 грудня. 300-мільйонна підтримка України розрахована на 2024 і 2025 роки.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні
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Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
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20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
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Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу цього тижня.
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Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.
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Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.