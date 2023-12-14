Палата представників теж схвалила оборонний бюджет США, який включає допомогу для України на $300 млн

14 грудня Конгрес США остаточно затвердив оборонний бюджет держави, який передбачає, зокрема, допомогу для України, повідомляє The Hill.
Палата представників двома третинами голосів підтримала відповідний законопроєкт.
США передбачили на оборону $886 млрд. 300-мільйонна підтримка України розрахована на 2024 і 2025 роки.
Під час голосування не обійшлося без дебатів. Член палати представників Майк Роджерс заявив, що він «розчарований» тим, що Палата представників не отримала всього, що хотіла, але зазначив, що законодавство вимагає компромісу.
Тепер закон має підписати президент США Джо Байден.
- Нині зранку стало відомо, що більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) на рекордну суму $886 мільярдів.
- З цієї суми $300 млн - це кошти США для підтримки України, які окремі від проєкту про додаткове фінансування в обсязі $111 млрд доларів.
- Останній законопроєкт демократи представили в Сенаті США 6 грудня. Документ включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Документ "застряг" у Конгресі через спротив частини республіканців.