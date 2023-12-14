Палата представників теж схвалила оборонний бюджет США, який включає допомогу для України на $300 млн

14 грудня Конгрес США остаточно затвердив оборонний бюджет держави, який передбачає, зокрема, допомогу для України, повідомляє The Hill.

Палата представників двома третинами голосів підтримала відповідний законопроєкт.

США передбачили на оборону $886 млрд. 300-мільйонна підтримка України розрахована на 2024 і 2025 роки.

Під час голосування не обійшлося без дебатів. Член палати представників Майк Роджерс заявив, що він «розчарований» тим, що Палата представників не отримала всього, що хотіла, але зазначив, що законодавство вимагає компромісу.

Тепер закон має підписати президент США Джо Байден.