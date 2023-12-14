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Лідери ЄС розпочали обговорення рекомендацій щодо розширення і переговорів про членство для України й Молдови

Також йтиметься про статус кандидата для Грузії.

Лідери ЄС розпочали обговорення рекомендацій щодо розширення і переговорів про членство для України й Молдови
Фото: Х/ Roberta Metsola

Лідери Європейського Союзу розпочали обговорення рекомендацій щодо розширення і переговорів про членство для України та Молдови, а також статусу кандидата для Грузії, передає The Guardian.

Джерела видання повідомляють, що лідери вже перейшли до обговорення розширення, добившись «широкої згоди» між усіма 27 країнами щодо багаторічної фінансової програми.

Інсайдери кажуть, що «коригування» бюджету тепер передали «шерпам» - старшим радникам, які ретельно вивчатимуть деталі, щоб дійти згоди.

Останнє питання (чи підтримає угорський прем'єр Віктор Орбан виділення Україні 50 мільярдів євро) не вирішуватимуть доти, доки не буде ухвалять рішення про розширення, оскільки вони обоє нерозривно пов'язані між собою.

"Шерпам необхідно про все домовитися і донести до своїх керівників", - сказав інсайдер видання.

  • У Брюсселі нині почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро. Не виключено, що в разі відсутності консенсусу з ключових питань Єврораді доведеться працювати довше, ніж заплановані два дні.
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