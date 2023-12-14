НАТО збільшило свій військовий бюджет на наступний рік на 12%

У середу, 13 грудня, НАТО заявило, що збільшує свій військовий бюджет на 2024 рік на 12% до 2,03 мільярда євро, а цивільний бюджет – на 18,2% до 438,1 мільйона євро, повідомляє Reuters.

“Збільшення та розширення використання спільного фінансування НАТО дозволяє союзникам ефективніше вирішувати спільні виклики безпеці”, – йдеться в заяві блоку.

Цивільний бюджет НАТО забезпечує кошти на персонал, операційні витрати та витрати на програму штаб-квартири НАТО та її міжнародного персоналу, тоді як військовий бюджет покриває операційні витрати штабу командної структури НАТО, місій та операцій у всьому світі.