Сенат США схвалив оборонний бюджет на $886 млрд. Україна може отримати $300 млн, - Reuters

Законопроєкт буде направлений до Палати представників, яка може ухвалити його вже наприкінці цього тижня.

Більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) на рекордну суму $886 мільярдів.

Про це повідомляє Reuters.

"Це (законопроєкт - ред.) забезпечить Америці можливість зберігати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі", - зазначив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Цьогорічний NDAA охоплює близько 3,1 тисячі сторінок та дозволяє виділення рекордних $886 мільярдів, що на 3% більше, ніж минулого року. Законопроєкт містить положення про виділення $300 мільйонів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Ця сума є мізерною в порівнянні з $61 мільярдом допомоги для України, включеної до пакету додаткового фінансування президента Байдена, зазначає видання.

Під час голосування в Сенаті підтримали проєкт Закону про бюджетні асигнування на потреби національної оборони 68 сенаторів проголосували за, проти - 11, за значної підтримки як демократів, так і республіканців.

Після схвалення Сенатом законопроєкт буде направлений до Палати представників, яка може ухвалити його вже наприкінці цього тижня. Видання зазначає, що президент Джо Байден "рішуче підтримує" законопроєкт і, як очікується, підпише його як закон.

Нагадаємо, що раніше Пентагон оприлюднив вміст нового пакету допомоги для України на $200 млн. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.

6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.