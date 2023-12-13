Tesla відкликає 2 мільйони автомобілів через проблеми з автопілотом

Виробник електромобілів Tesla відкличе два мільйони авто через недоліки в автопілотній системі, пише Bloomberg.

Головний регулятор автомобільної безпеки США (Національна адміністрація безпеки дорожнього руху) визначив, що її система допомоги водієві “Автопілот” має дефекти.

Розслідування показало, що наявні проблеми могли призвести до неправильного використання системи. “Автоматизовані технології обіцяють підвищити безпеку, але лише тоді, коли застосовуються відповідально. Сьогоднішні дії є прикладом покращення автоматизованих систем через надання пріоритету безпеці”, − заявив регулятор.

Tesla вже друге цього року відкликає свої електрокари, які потрапили під пильну увагу після сотень аварій, деякі з яких мали летальні наслідки.

Автопілот входить у стандартну комплектацію кожної нової Tesla. Він використовує камери, щоб узгодити швидкість автомобіля з навколишнім рухом і допомагає водіям керувати в межах чітко визначених смуг.

Наприкінці 2016 року Tesla випустила на ринок оновлений пакет автопілота Full Self-Driving (повністю самостійне водіння), який пропонує додаткові функції, наприклад розпізнавання світлофора. Нацадміністрація безпеки дорожнього руху відкликала його у лютому через незапокоєння, що водії використовують цей пакет для пересування незаконними або непередбачуваними способами. Йдеться про перевищення швидкості, рух по прямій через перехрестя по поворотних смугах і без повної зупинки.

Адміністрація вперше провела розслідування дефектів автопілота Tesla після фатальної аварії у 2016 році. Причинами подальших перевірок стали, зокрема, інциденти, коли електрокари врізалися в автомобілі рятувальників та раптово загальмували на шосе. Загалом розпочато понад 50 спеціальних розслідувань аварій за участі електрокарів, спричинених, ймовірно дефектами автопілотної системи.