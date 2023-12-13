Прем’єр Японії замінить чотирьох міністрів в уряді, щоб залишитися на посаді

Вони є членами Ліберально-демократичної партії Кісіди, яких звинуватили у приховуванні доходів від заходів зі збору коштів.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда хоче провести перестановки у кабінеті міністрів у намаганні зберегти свою посаду, пише Bloomberg з посиланням на ЗМІ.

“Щодо відновлення довіри до політики та уникнення затримок у справах уряду, я зроблю кадрові зміни”, − сказав Кісіда журналістам.

Планується замінити чотирьох міністрів, зокрема головного секретаря кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, вищого речника уряду і міністра торгівлі Ясутоші Нісімуру. Вони є серед членів Ліберально-демократичної партії Кісіди, яких звинуватили у приховуванні доходів від заходів зі збору коштів.

Скандал з “фондом хабарів” порівнюють з так званою “справою Recruit” кінця 1980-х років, коли звинувачення в інсайдерській торгівлі знищили тодішнього прем’єр-міністра Набору Такесіту.

Зміни в уряді загрожують політичній програмі Кісіди, який намагається “проштовхнути” заходи для захисту виборців від наслідків інфляції, і шукає способи профінансувати найбільше розширення оборони країни з часів Другої світової війни.

Контекст скандалу

Ліберально-демократична партія Японії складається з п'яти основних фракцій, які збирають кошти й змагаються за призначення своїх членів на державні посади. Члени фракцій мають продати певну кількість квитків на заходи зі збору коштів. Дохід від продажу повертається законодавцям. Якщо будь-яка особа або група придбає квитки на вечірку на суму понад 200 000 єн, за законом ця сума має бути зареєстрована як пожертвування.

За даними ЗМІ, законодавців підозрюють у тому, що вони не задекларували близько 10 мільйонів ієн (69 000 доларів) доходу на людину від заходів, які проводила фракція покійного прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

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