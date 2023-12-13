Учасники кліматичного саміту у Дубаї підписали угоду про поступову відмову від викопного палива

Ця угода стала першою кліматичною угодою в історії, яка спрямована на вирішення основного фактора підвищення температури. Вона має багато "лазівок", однак попри недосконалість зіткнулася з колосальним опором з боку нафтодобувних країн.

Вчора майже 200 країн-учасників кліматичного саміту ООН COP28 у Дубаї підписали “важку” угоду, яка закликає країни розпочати “відмову від викопного палива”, пише Politico.

Ця угода стала першою кліматичною угодою в історії, яка спрямована на вирішення основного фактора підвищення температури.

“Результат викликав овації в переповненій залі пленарних засідань − різкий поворот після двох днів напружених, цілодобових переговорів, у яких протистояли прихильники агресивних кліматичних дій проти виробників викопного палива, таких як Саудівська Аравія”, − зазначає видання.

Під час переговорів також лунали скарги країн, що розвиваються, на те що багаті країни, наприклад, Сполучені Штати, не роблять достатньо, щоб допомогти їм перейти на чистіші джерела енергії.

“Ми забезпечили зміну парадигми, яка має потенціал для переосмислення нашої економіки”, − заявив президент саміту Султан аль-Джабер, виконавчий директор державної нафтової компанії Об’єднаних Арабських Еміратів.

Необов’язкова угода, результат двотижневої конференції, залишає країнам право вирішувати, як швидко зменшувати свою залежність від нафти, природного газу та вугілля. “Це відбувається на тлі все більшої кількості свідчень про те, що країни недостатньо різко скорочують забруднення планети, яке викликає потепління, для уникнення наростаючої хвилі сильних ураганів, повеней, лісових пожеж та інших катастроф після року, коли глобальні температури досягли рекордно високого рівня”, − зазначає Politico.

Угода вперше пропонує країнам розпочати фактичну поступову відмову від викопного палива, але містить “перелік лазівок”, які заважатимуть світу скоротити викиди парникових газів настільки різко, щоб обмежити глобальне нагрівання до 1,5C, йдеться у матеріалі екологічного редактора The Guardian Фіони Гарві.

Вона зазначає − країни, що розвиваються, все ще потребують для переходу на чисту енергетику сотні мільярдів фінансування. Розвинені країни та виробники нафти не будуть змушені рухатися так швидко, як вимагають науковці.

“США легко підуть із цього саміту, пообіцявши виділити трохи більше 20 мільйонів доларів нового фінансування для бідного світу, і зберігаючи свою позицію як найбільшого у світі виробника нафти та газу. Китай продовжить нарощувати видобуток вугілля, а також відновлюваних джерел енергії, і вугільна промисловість Індії також буде мати мало причин для побоювань”, − пише The Guardian.

Попри недосконалість угода зіткнулася з колосальним опором з боку нафтовидобувних країн світу. Саудівська Аравія намагалася видалити будь-які згадки про викопне паливо, а потім спробувала включити у неї інформацію про уловлювання та утилізацію вуглецю – “технологію, яку вона стверджує, що любить, але дивним чином не інвестує в неї”.

Росія працювала за лаштунками конференції, щоб зірвати прогрес, і ще більше це робитиме на конференції наступного року, яка відбудеться в Азербайджані. У 2025-му екологічний саміт ООН прийматиме Бразилія.

“Загалом ця угода дійсно є значним прогресом для країн, які хочуть впоратися з кліматичною кризою. Світ повинен сприйняти цей сигнал як кінець ери викопного палива – зараз, перше ніж ворота пекла закриються за нами”, − додає Гарві.

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