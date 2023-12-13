Прем'єр Польщі застеріг Євросоюз від апатії до України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, у минулому - голова Європейської ради, під час візиту до Брюсселя застеріг ЄС від "неприйнятної" апатії до України, передає Sky News.
Прибувши на саміт ЄС, Туск заявив, що його роль полягатиме в зміцненні рішучості Європи надати підтримку Україні, додавши, що він намагатиметься переконати "деякі держави-члени" у цьому питанні.
Це відбувається на тлі суперечки з Угорщиною, яка ветує пакет фінансування України.
- 14 грудня у Брюсселі стартує дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського союзу. 15 грудня пройде засідання Європейської Ради, центральною темою якої буде ситуація в Україні. Йтиметься про нагальні потреби нашої країни і військову та фінансову підтримку України.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію.