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Cyjax: Росія може посилити свої кібератаки на союзників України

Cyjax відзначив зростання активності проросійських UserSec, SiergedSec, NoName057, AnonymousSudan та AnonymousRussia.

Cyjax: Росія може посилити свої кібератаки на союзників України
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Росія може переключити фокус своїх кібератак на західних союзників України, намагаючись підірвати їхню підтримку, передає Sky News із посиланням на експертів компанії з аналізу цифрових загроз для міжнародних корпорацій Cyjax.

Кремль опирається на групи хакерів для підтримки своїх операцій. Cyjax відзначив зростання активності проросійських UserSec, SiergedSec, NoName057, AnonymousSudan та AnonymousRussia. В опублікованій нині доповіді «Кіберзима невдоволення» компанія відзначила, що вони поки що не мали того згубного впливу, на який сподівався російський диктатор Володимир Путін.

Підтримка західних країн допомогла Україні зупинити атаки РФ в інформаційній сфері. Тому є ризик, що Росія атакує їх. Чимало з країн мають слабкий кіберзахист, відзначили експерти компанії. Тож Кремль спробує скористатися цим, аби порушити ланцюжки постачань допомоги Україні.

"Бізнес та експерти з кібербезпеки повинні бути насторожі щодо будь-якої несанкціонованої діяльності та зміцнювати свій захист у кібер- та інформаційному просторі», — зазначали в Cyjax.

Кібератаки РФ на Україну

Кібератаки Росії на союзників України

  • Нещодавно Британія звинуватила Росію у кібератаках на високопоставлених політиків. Кібергрупа, підпорядкована ФСБ, збирала та "зливала" інформацію ще із 2015 року. Росіяни займались фішингом і збирали інформацію від значної кількості парламентаріїв із кількох політичних партій.
  • Групи хакерів, тісно пов’язаних з РФ та Китаєм, зламали системи найбільшого ядерного об’єкта Великої Британії – Селлафілду. 
  • Минулого тижня Британія і США ввели санкції проти двох хакерів ФСБ, які розробляли цільові фішингові операції.
  • У жовтні сайти уряду, парламенту, королівського палацу Бельгії зазнали кібератаки. Тоді підозрювали російських хакерів.
  • Сайти МВС Чехії, поліції та рятувальників теж зазнали атаки з боку проросійських хакерів
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