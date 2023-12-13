Cyjax: Росія може посилити свої кібератаки на союзників України

Росія може переключити фокус своїх кібератак на західних союзників України, намагаючись підірвати їхню підтримку, передає Sky News із посиланням на експертів компанії з аналізу цифрових загроз для міжнародних корпорацій Cyjax.

Кремль опирається на групи хакерів для підтримки своїх операцій. Cyjax відзначив зростання активності проросійських UserSec, SiergedSec, NoName057, AnonymousSudan та AnonymousRussia. В опублікованій нині доповіді «Кіберзима невдоволення» компанія відзначила, що вони поки що не мали того згубного впливу, на який сподівався російський диктатор Володимир Путін.

Підтримка західних країн допомогла Україні зупинити атаки РФ в інформаційній сфері. Тому є ризик, що Росія атакує їх. Чимало з країн мають слабкий кіберзахист, відзначили експерти компанії. Тож Кремль спробує скористатися цим, аби порушити ланцюжки постачань допомоги Україні.

"Бізнес та експерти з кібербезпеки повинні бути насторожі щодо будь-якої несанкціонованої діяльності та зміцнювати свій захист у кібер- та інформаційному просторі», — зазначали в Cyjax.

Кібератаки РФ на Україну

Одна з останніх цілей - мережа "Київстар". СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

Також відбулася масована DDoS-атака на Монобанк.

Крім того, росіяни намагаються зламати український месенджер Signal

Раніше мережа ботів намагалась завадити зустрічі Зеленського з Нетаньягу

Кібератаки Росії на союзників України