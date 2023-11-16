Росіяни намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

"Багато військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від росіян месенджером SIGNAL. Але й тут ворог або інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних листувань", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили опублікували скріншоти прикладів, як окупанти здійснюють злам.

"Будьте пильні! Нічого нікому не надсилайте! Кібербезпека, як і медіаграмотність, мають велике значення!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав небезпеки телеграм-каналів, а також озвучив вимоги до їхньої роботи.