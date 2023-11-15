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На Закарпатті чоловік заблукав у горах при спробі нелегально перетнути кордон

Чоловік три дні блукав горами, щоб незаконно перетнути кордон із Румунією.

На Закарпатті чоловік заблукав у горах при спробі нелегально перетнути кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники затримали у Закарпатській області чоловіка, який заблукав у горах. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що чоловік три дні блукав горами, щоб незаконно перетнути кордон із Румунією. Він начебто прямував до США, аби зустрітися із коханою.

“Наміри не дали результатів, тому громадянин вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками”, - додали в пресслужбі. 

Після цього чоловіка знайшли за 6 км до кордону. 

Прикордонники притягнули чоловіка до адмінвідповідальності.

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.

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