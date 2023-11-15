Умєров представив особовому складу нового командувача ССО полковника Сергія Лупанчука

Сьогодні особовому складу представили командувача Сил спеціальних операцій (ССО) полковника Сергія Лупанчука.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Разом з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку”, - написав Умєров.

Міністр зазначив, що колишньому командувачу ССО генерал-майору Віктору Хоренку подякували за службу.

Умєров також запевнив, що збільшення потужності ССО є пріоритетом оборонної політики держави.

Як раніше повідомлялось, президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового командувача Сил спецоперацій Сергія Лупанчука.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій. Віктора Хоренка на цій посаді замінив Сергій Лупанчук. Пізніше стало відомо, що Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення із ЗМІ. Залужний мав робити відповідне подання, але сказав Хоренку, що не робив цього.

Пізніше в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський звільнив командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.