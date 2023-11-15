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У Полтавській області послабили обмеження під час повітряних тривог

Зокрема, під час повітряних тривого не вимикатимуть вуличне та рекламне освітлення.

У Полтавській області послабили обмеження під час повітряних тривог
Фото: Миколаївська міська рада

У Полтавській області затвердили послаблення обмежень під час повітряних тривог. Там не вимикатимуть вуличне та рекламне освітлення, – повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Із 17 листопада в області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини. Водночас у регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00. Це означає, що освітлення припинятиметься о 23:00 і відновлюватиметься з 05:00", – йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.

Таке рішення Філіп Пронін пояснює численними скаргами місцевих жителів на незручності, коли потрібно повертатися додому у вечірній час у темряві. Крім того, в цей період важче помітити пішоходів, тому збільшується імовірність виникнення ДТП.

Нагадаємо, у  Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Депутати на чолі з заступником голови комітету Максимом Павлюком пропонують ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів.

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