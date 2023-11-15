Російські окупанти обстріляли міст Середина-Буда на Сумщині.

Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, в результаті атаки був поранений 48-річний житель.

Місто потрапило під ворожий обстріл 15 листопада близько 12-ої години. Окупанти вдарили з міномета з території РФ. Унаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, уламками посічено фасади приватних будинків.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння області.

Нещодавно внаслідок обстрілу росіянами прикордонної території Сумщини загинули двоє цивільних. Ворог атакував автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута.