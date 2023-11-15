На Полтавщині двоє чоловіків розгулювали посеред вулиці з гранатами. Один з них висмикнув чеку

Вчора, 14 листопада, до поліції Кременчука Полтавської області, надійшли повідомленні про чоловіків, які мають при собі предмети схожі на гранати. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

У першому випадку, поліцейським повідомили, що в центральній частині міста близько 16:10, до відвідувачки однієї з кав’ярень підійшов невідомий чоловік у стані сп’яніння та поклав їй до рук предмет, схожий на гранату. Після цього фігурант залишив заклад.

На місце події одразу прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та вибухотехніки.

"Під час огляду місця події фахівці вилучили імітаційно-тренувальну гранату з піротехнічним ефектом категорії Р1, що імітує бойову гранату РГД-5. У ході подальших оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські упродовж години встановили особу, яка причетна до правопорушення. Ним виявився місцевий чоловік, 1972 року народження", – повідомили у поліції.

Також, близько 16:40, до поліції Кременчука надійшло повідомлення про чоловіка, який йшов вулицею Алітуській та тримав в руках предмет, схожий на боєприпас.

До місця негайно прибули патрульні поліцейські, які припинили правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

"Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1980 року народження. З дотриманням заходів безпеки у правопорушника боєприпас вилучено. За попередньою інформацією фахівців це страйкбольна граната", – пише пресслужба.

В цьому випадку, місцеве видання "Кременчуцька газета" повідомило, що чоловік цілеспрямовано йшов до місцевого військомату та погрожував підірвати будівлю, висмикнувши чеку. Його вивели на вулицю в очікуванні поліції.

За вказаними фактами тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік у військовій формі підірвав гранату в авто. Внаслідок вибуху постраждав пасажир авто. Полція відкрила кримінальне провадження.