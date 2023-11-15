Росіяни перетворили Нову Каховку на смітник, – мер міста

До певних вулиць у жителів перекритий доступ, а в порушників цієї заборони окупанти стріляють без попередження.

Мер нині окупованої росіянами Нової Каховки на Херсонщині Володимир Коваленко розповів, що на території громади, яка перебуває на лінії фронту та постійно обстрілюється, фактично не залишилося російського офіцерського складу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил", – сказав він.

За словами Коваленка, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий, у порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження.

"Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Новій Каховці російські загарбники примусово виселяють усіх жителів з домівок, що розташовані біля Дніпра.

У жовтні-листопаді 2022 року ЗСУ звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Відтоді прилеглі до Дніпра райони стали обʼєктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною, за винятком невеликої території, яку відбили Сили оборони України. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua "Місто старців і волонтерів".