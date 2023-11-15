Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни перетворили Нову Каховку на смітник, – мер міста

До певних вулиць у жителів перекритий доступ, а в порушників цієї заборони окупанти стріляють без попередження.

Мер нині окупованої росіянами Нової Каховки на Херсонщині Володимир Коваленко розповів, що на території громади, яка перебуває на лінії фронту та постійно обстрілюється, фактично не залишилося російського офіцерського складу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил", – сказав він.

За словами Коваленка, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий, у порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Новій Каховці російські загарбники примусово виселяють усіх жителів з домівок, що розташовані біля Дніпра.

У жовтні-листопаді 2022 року ЗСУ звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Відтоді прилеглі до Дніпра райони стали обʼєктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною, за винятком невеликої території, яку відбили Сили оборони України. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua "Місто старців і волонтерів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies