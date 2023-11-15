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​На Львівщині 17-річний хлопець на мотоциклі збив трьох пішоходів

Постраждали двоє хлопчиків п’яти й семи років, а також на 29-річна жінка.

​На Львівщині 17-річний хлопець на мотоциклі збив трьох пішоходів
Фото: Нацполіція

Три пішоходи постраждали внаслідок наїзду мотоцикліста в місті Бориславі Львівської області й були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Аварія сталася ввечері 14 листопада. 17-річний водій мотоцикла скоїв наїзд на двох хлопчиків п’яти й семи років, а також на 29-річну жінку - жителів одного із сіл Дрогобицького району.

"Унаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше на Вінничині в ДТП постраждало 5 людей, з яких 3 дитини. Одна людина загинула.

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