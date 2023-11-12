У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. В результаті є загиблий. П'ятеро людей, серед яких три дитини, - постраждали.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні о 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості. Всіх було госпіталізовано, окрім водія KIA OPTIMA", - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною автопригоди – наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 3 листопада на Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину.