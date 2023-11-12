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​Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар

ПЦУ перейшла на новий календарний стиль із 1 вересня.

​Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар
Фото: Макс Требухов

Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар, який є основним для Православної Церкви України.

Про це повідомив виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - написав він у фейсбуці.

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Нагадаємо, що з 1 вересня ПЦУ перейшла на новий календарний стиль, де для обчислення нерухомих свят використовується новоюліанський календар.

Тепер ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня; Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня. Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.

Парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість.

У травні Архієрейський Собор під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія ухвалив перехід на новоюліанський календар. У ПЦУ тоді зазначили, що нині юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують Помісну Церкву, натомість опоненти і, в першу чергу, РПЦ – дотримуються старого календаря (юліанського). 

У липні рішення про перехід затвердили Собором.

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