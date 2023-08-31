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Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят

Великдень та інші рухомі свята будуть спільними для обох календарів. 

Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Фото: ПЦУ

З 1 вересня Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. У звʼязку з цим зміняться дати деяких свят. 

Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше). Про це повідомили в ПЦУ

"Наприклад: 8 (а не 21) вересня відзначатимемо свято Різдва Пресвятої Богородиці, 14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього, 1 (а не 14) жовтня відзначатимемо Покрова Пресвятої Богородиці. З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня", – йдеться у повідомленні. 

В наступному році Петрів піст не буде загальним, бо Свята П’ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра і Павла – вже 29 червня. Нне існуватиме визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня Святої Трійці. 

"Але для тих, хто бажає поститися за прикладом розвʼязання цього питання в інших Помісних Церквах може бути взятим для посту період після свята святих апостолів Петра і Павла – з 1 по 5 липня", – зазначили в ПЦУ.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Великдень у 2024 році – 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем. Календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков.

"Кілька років тривала підготовка до цього історичного рішення переходу на більш сучасний і точний календар, яким давно вже послуговується більшість Помісних Православних Церков. Водночас Помісний Собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар", – додали в ПЦУ. 

Нагадаємо, що в травні Архієрейський Собор під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія ухвалив перехід на новоюліанський календар. У ПЦУ додали, що нині юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують Помісну Церкву, натомість опоненти і, в першу чергу, РПЦ – дотримуються старого календаря (юліанського). 

У липні рішення про перехід затвердили Собором. 

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