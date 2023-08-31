Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят

Великдень та інші рухомі свята будуть спільними для обох календарів.

З 1 вересня Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. У звʼязку з цим зміняться дати деяких свят.

Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше). Про це повідомили в ПЦУ.

"Наприклад: 8 (а не 21) вересня відзначатимемо свято Різдва Пресвятої Богородиці, 14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього, 1 (а не 14) жовтня відзначатимемо Покрова Пресвятої Богородиці. З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня", – йдеться у повідомленні.

В наступному році Петрів піст не буде загальним, бо Свята П’ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра і Павла – вже 29 червня. Нне існуватиме визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня Святої Трійці.

"Але для тих, хто бажає поститися за прикладом розвʼязання цього питання в інших Помісних Церквах може бути взятим для посту період після свята святих апостолів Петра і Павла – з 1 по 5 липня", – зазначили в ПЦУ.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Великдень у 2024 році – 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем. Календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков.

"Кілька років тривала підготовка до цього історичного рішення переходу на більш сучасний і точний календар, яким давно вже послуговується більшість Помісних Православних Церков. Водночас Помісний Собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар", – додали в ПЦУ.

Нагадаємо, що в травні Архієрейський Собор під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія ухвалив перехід на новоюліанський календар. У ПЦУ додали, що нині юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують Помісну Церкву, натомість опоненти і, в першу чергу, РПЦ – дотримуються старого календаря (юліанського).

У липні рішення про перехід затвердили Собором.