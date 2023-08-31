Міносвіти затвердило програму з українознавчим компонентом для дітей, які перебувають за кордоном

Міністерство освіти і науки (МОН) затвердило типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента для дітей, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Ця програма є частиною плану МОН щодо зменшення навчального навантаження на українських дітей за кордоном. Адже чимало з них навчається в місцевих школах, продовжуючи здобувати українську освіту дистанційно.

Щоб позбавити цих учнів потреби навчатися у двох школах одночасно, раніше міністерство рекомендувало закладам освіти зараховувати оцінки за предмети, які вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи їх на 12-бальну або двобальну шкалу («зараховано» / «не зараховано»). Водночас учнівство мало пройти річне оцінювання з предметів, які не вивчають в закордонних школах, — українських мови, літератури й історії, а також географії, громадянської освіти й захисту України.

Тепер міністерство планує офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах. За інші предмети, такі як математика, природничі науки тощо, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи.

“На кінець минулого навчального року за кордоном перебували приблизно 500 тисяч українських дітей шкільного віку. І кожна дитина важлива для держави. Ми розуміємо, що за кордоном діти, як правило, зобов'язані відвідувати місцеву школу. Тож навчання ще й в українському закладі може бути складним через подвійне навантаження для дитини. Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента — мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах», — заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Ця типова освітня програма містить:

перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;

додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять, які можна використати для організації коригувального навчання;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис інструментарію оцінювання.

Наступним кроком буде ухвалення рішення про організацію такого навчання.

Планується, що в різних регіонах України будуть визначені школи з класами дистанційного вивчення цих предметів.

Нагадаємо, раніше Міносвіти повідомило, що в новому навчальному році освітній процес буде організований у трьох форматах. До початку навчання всі ОВА мають визначити придатні форми навчання для своєї області.