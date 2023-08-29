З 1 вересня будуть навчатися очно 240 тис. школярів Києва, – КМДА

Це у 2,5 рази більше, ніж минулого року.

У новому навчальному році близько 240 тис. київських школярів будуть навчатися офлайн.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Згідно з повідомленням, цьогоріч основну увагу місто приділило ремонтам та модернізації укриттів заради приведення їх до необхідного стану відповідно до вимог.

"На сьогоднішній день 417 шкіл із 420-ти мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись винятково офлайн", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У КМДА додали, що у 2023 році заклади освіти Києва зберегли всі можливі формати навчання. Таким чином, забезпечили безперервний освітній процес і для тих, хто знаходиться за межами столиці та не має змоги доєднатись до очного процесу.

Раніше КМВА повідомило, що станом на 10 серпня укриттями були забезпечені 91% закладів середньої освіти. За результатами проведених робіт по ремонту та обладнанню укриттів буде обрана форма навчання.