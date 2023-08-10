Наразі укриттями забезпечені 91% закладів середньої освіти

За результатами проведених робіт буде обрана форма навчання.

У 2023 році було заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти. Станом на 1 серпня виконання робіт завершене у 105-ти.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

Усього освітніх установ комунальної форми власності у Києві – 1 056, в яких навчаються понад 405,8 тис. дітей та молоді різного віку.

"Заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди із сусідніми об'єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць", – йдеться у повідомленні.

У КМВА поінформували, що загалом укриттями забезпечені:

83% закладів дошкільної освіти;

91%﻿ загальної середньої освіти;

﻿95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.

За пілотними проєктами для кількох шкіл облаштують окремі власні підземні укриття, які розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року. Форми та формати навчання оберуть за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях.

Нагадаємо, станом на 29 липня укриття мали близько 65% закладів освіти: 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитячих садочків.