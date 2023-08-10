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Україна надала Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів, - CNN

Звіт містив інформацію про кількість випущених снарядів та кількість знищених російських цілей.

Україна надала Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів, - CNN
Ілюстративне фото: касетні боєприпаси армії США
Фото: скріншот

Україна надала Пентагону звіт щодо використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з російською агресією, пише CNN із посиланням на неназваного українського чиновника.

Чиновник повідомив, що інформація, передана американському міністерству оборони, включала як кількість випущених снарядів, так і кількість знищених російських цілей, хоча чиновник відмовився повідомити конкретні цифри.

Цей звіт було надано на запит США в рамках угоди про постачання в Україну касетних боєприпасів. В інтерв’ю CNN минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму колезі, міністру оборони США Ллойду Остіну.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що американські касетні боєприпаси прискорили український наступ. Ці боєприпаси знищують російські окопи та артилерійські системи в районі, де українські війська планують просуватися.

Також зазначимо, у Генштабі Естонії вважають, що наступ України може дати результати до зими. Це залежить від кроків Росії, дії якої непередбачувані. 

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