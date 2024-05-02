Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру

Глава держави зазначив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

Про це глава держави написав у соцмережі X.

Він зазначив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам, наголосив президент.

“Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі”, – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що йдеться про спільні правила, закріплені в Статуті ООН, які захищають усі країни від нападу та насильства.

“Отже, наш спільний глобальний обов’язок – захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії”, – підсумував Зеленський.

Зі свого боку, глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу. Захід і Глобальний Південь разом.

Він зазначив, що Росія робить зусилля, щоб зірвати саміт. “Ми знаємо про всі плани ворога. В нього не вийде”, – написав Єрмак.

Також глава Офісу президента зауважив, що, якщо весь світ об’єднається навколо української Формули миру, Путін більше не зможе прикривати своєю брехнею подальше продовження війни. А світ отримає платформу та інструмент до вирішення конфліктів.