Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
Про це глава держави написав у соцмережі X.
Він зазначив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам, наголосив президент.
“Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі”, – написав Зеленський.
Глава держави зазначив, що йдеться про спільні правила, закріплені в Статуті ООН, які захищають усі країни від нападу та насильства.
“Отже, наш спільний глобальний обов’язок – захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії”, – підсумував Зеленський.
Зі свого боку, глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу. Захід і Глобальний Південь разом.
Він зазначив, що Росія робить зусилля, щоб зірвати саміт. “Ми знаємо про всі плани ворога. В нього не вийде”, – написав Єрмак.
Також глава Офісу президента зауважив, що, якщо весь світ об’єднається навколо української Формули миру, Путін більше не зможе прикривати своєю брехнею подальше продовження війни. А світ отримає платформу та інструмент до вирішення конфліктів.
- Раніше Зеленський заявив, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру, який з ініціативи України відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.
- У лютому цього року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
- Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.