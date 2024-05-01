Умєров закликав міністра оборони Ірландії інвестувати в українські оборонні компанії

ЗСУ потребують більше зброї та боєприпасів для захисту цивільного населення та підтримки дій на фронті.

Міністр оборони Рустем Умєров у телефонній розмові з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони та міністром закордонних справ Ірландії Міхалом Мартіном подякував йому за постійну політичну і практичну підтримку України у відбитті російської агресії.

Про це Рустем Умєров розповів у Facebook.

"Ірландія продовжить надавати допомогу нашій державі в рамках коаліції розмінування. Вдячні за це", – ідеться у повідомленні.

Умєров розповів ірландському колезі про ситуацію на полі бою та про те, як Україна активно будує фортифікаційні споруди та закликав до інвестицій в українські оборонні компанії.

"Українська армія потребує більше зброї та боєприпасів як для захисту цивільного населення, так і для підтримки наших дій на фронті", – наголосив Рустем Умєров.