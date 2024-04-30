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Зеленський привітав Чехію із 20-річчям членства в ЄС

Президент висловв впевненість, що у червні Україна розпочне переговори щодо членства у ЄС.

Зеленський привітав Чехію із 20-річчям членства в ЄС
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції "20 років Чехії в ЄС: візія розширеної Європи", де привітав із 20 річницею перебування країни в Євросоюзі та подякував за підтримку. 

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Європа, у якій честь бути для кожної нації, – це справді мрія. Мрія, яка об’єднує нас. 20 років тому ця мрія стала реальністю для Чехії. І я впевнений, уже скоро стане реальністю для України. І для Балканських держав. І для Молдови. І для Сакартвело. Настане день, коли й Білорусь зможе обрати Європу. І все це – не просто про розширення Євросоюзу, а про те, як Європі зберегти себе", – сказав Зеленський. 

Він наголосив, що Європа може бути міцною та справді мирною лише тоді, коли ніхто з європейців не залишається за бортом Європи, про кожен народ пам’ятають і за долю кожного народу кожен готовий битися.

"У Європі не буває військових небезпек, які завдають болю тільки комусь одному й не зачіпають інших. Європа приречена бути простором співпраці, щоб залишатися простором життя. Саме це ми повинні підтримувати, саме це ми повинні захищати", – додав він.

Також глава держави подякував чеському президенту Петеру Павелу та німецькому очільнику Штайнмаєру, канцлеру Шольцу за підтримку України та висловив впевненість у старті переговорів щодо членства України у ЄС.

"Я впевнений у тому, що за нашого життя відбудеться така ж конференція, але присвячена 20 рокам України у європейській спільноті – 20 рокам нашого повноправного членства в ЄС. І вже в червні можемо почати цей шлях, фактично розпочавши переговори про вступ України до ЄС", – зазаначив Зеленський. 

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