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Постачання батарей Patriot є пріоритетним для НАТО, – Столтенберг

"Наш пріоритет – передача Patriot", – наголосив Столтенберг.

Постачання батарей Patriot є пріоритетним для НАТО, – Столтенберг
Генсек НАТО Ян Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Під час брифінгу у Києві Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на пріоритетності для Альянсу передачі батарей Patriot для України, пише Інтерфакс-Україна.

"Наш пріоритет – передача Patriot", – наголосив він.

Також Єнс Столтенберг додав, що Україні потрібні не лише Patriot, а й системи ППО NASAMS та інші новітні озброєння. Так звана "ешелонова система ППО".

За словами Генсека, важливим є ремонт уже наявних в України систем протиповітряної оборони, а також постачання союзниками по НАТО ракет для систем ППО України.

Головне з брифінгу Столтенберга в Києві

  • Керівник НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва з неанонсованим візитом 29 квітня. 
  • Під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським глава Альянсу заявив, що потік зброї та боєприпасів тепер збільшиться.
  • НАТО може створити спеціальний Фонд фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
  • Під час спільного брифінгу з керівником НАТО Зеленський підтвердив надходження перших поставок допомоги із ухваленого США військового пакету для України.
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