Постачання батарей Patriot є пріоритетним для НАТО, – Столтенберг

Під час брифінгу у Києві Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на пріоритетності для Альянсу передачі батарей Patriot для України, пише Інтерфакс-Україна.

"Наш пріоритет – передача Patriot", – наголосив він.

Також Єнс Столтенберг додав, що Україні потрібні не лише Patriot, а й системи ППО NASAMS та інші новітні озброєння. Так звана "ешелонова система ППО".

За словами Генсека, важливим є ремонт уже наявних в України систем протиповітряної оборони, а також постачання союзниками по НАТО ракет для систем ППО України.

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