Постачання батарей Patriot є пріоритетним для НАТО, – Столтенберг

Під час брифінгу у Києві Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на пріоритетності для Альянсу передачі батарей Patriot для України, пише Інтерфакс-Україна.
"Наш пріоритет – передача Patriot", – наголосив він.
Також Єнс Столтенберг додав, що Україні потрібні не лише Patriot, а й системи ППО NASAMS та інші новітні озброєння. Так звана "ешелонова система ППО".
За словами Генсека, важливим є ремонт уже наявних в України систем протиповітряної оборони, а також постачання союзниками по НАТО ракет для систем ППО України.
Головне з брифінгу Столтенберга в Києві
- Керівник НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва з неанонсованим візитом 29 квітня.
- Під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським глава Альянсу заявив, що потік зброї та боєприпасів тепер збільшиться.
- НАТО може створити спеціальний Фонд фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
- Під час спільного брифінгу з керівником НАТО Зеленський підтвердив надходження перших поставок допомоги із ухваленого США військового пакету для України.