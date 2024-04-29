Зеленський: військова допомога від США почала вже надходити

Під час під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві Володимир Зеленський підтвердив перші поставки допомоги із ухваленого США військового пакету для України.

Про це пише Укрінформ.

"Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад", – зазначив Зеленський.

Президент України також наголосив на важливості підписання безпекових угод із США.

"Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо допомогли в той час, коли ми очікували підтримки від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони. Протягом останніх шести місяців системи, або іноді й деталі від відповідних систем, надходили завдяки фінансуванню, яке було передбачене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки", – розповів Президент.