Гендиректору підприємства-виробника російських "Калібрів" Абдрахманову оголосили про підозру

Гендиректору російського дослідно-конструкторського бюро "Новатор" Фаріду Абдрахманову, яке займалося виробництвом російських крилатих ракет "Калібр" повідомили про підозру.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України та СБУ.

За даними слідства, посадовець входить до близького оточення вищого російського керівництва та очолює підприємство, яке виробляє крилаті ракети морського базування "Калібр".

За даними СБУ, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави.

Фото: СБУ

Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань Росії.

У генпрокуратурі додають: "держава-агресор з підводних човнів та надводних кораблів чорноморського флоту систематично завдає удари цими ракетами по цивільній інфраструктурі та енергетичним обʼєктам України".

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру генеральному директору російського дослідно-конструкторського бюро "Новатор" за фактом пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України).