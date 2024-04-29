На Львівщині судитимуть посадовців сільради, які приватизували призначену для будівництва дороги землю

Чиновники приватизували три ділянки вартістю майже 3 мільйони гривень.

Ззавершили досудове розслідування щодо шістьох посадовців Солонківської сільської ради під Львовом, які незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю майже 2,8 млн грн. Ділянки призначалися для будвництва дороги.

Про це йдеться у повідомленні Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Голова постійної депутатської комісії з агропромислового комплексу сільської ради вирішив незаконно приватизувати земельні ділянки на території громади, хоч достеменно знав, що на цій землі мала б пролягти дорога, яка згідно з генпланом Львова мала з’єднати два райони міста", – зазначили у Бюро.

До оборудки голова комісії залучив ще п’ятьох спільників: керівника відділу архітектури та містобудування, начальника та фахівця відділу земельних відносин Солонківської сільської ради, державного реєстратора та керівника землевпорядної організації.

Чиновники шукали пільговиків, які мають право на виділення безкоштовних ділянок, щоб використати їх особисті дані. Від їх імені посадовці подали звернення до сільради з проханням надати дозвіл на затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Після необхідних погоджень та голосування на сесії ділянки загальною площею 0,3 га перейшли у власність підставних осіб, проте реально розпоряджалися землями посадовці.

Продати отримані ділянки фігуранти не встигли – за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт.

Організатора та п’ятьох учасників групи обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтями покарання - позбавлення волі на строк до 6 років.

Нещодавно повідомили про підозру трьом учасникам злочинного угруповання, які привласнили державні землі Вишгородського району поблизу Києва на понад 9 млн гривень.