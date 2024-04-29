​Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння "Героя України" захисникам, - Мін'юст

Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння звання "Героя України" загиблим захисникам.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".
Користувач переходить за посиланням у повідомленні, де на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код. Після введення коду зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp.
В результаті зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.
Мін'юст також надав рекомендації Держспецзв’язку, як захиститися від шахраїв:
- Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.
- Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/.
- Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.
- Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
- Налаштуйте двофакторну автентифікацію.
- Звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності за електронною адресою [email protected] або телефоном +38 (044) 281-88-25.