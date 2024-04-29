​Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння "Героя України" захисникам, - Мін'юст

Користувачам надають код, після введення якого зловмисники отримують доступ до акаунту.

Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння звання "Героя України" загиблим захисникам.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

Користувач переходить за посиланням у повідомленні, де на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код. Після введення коду зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp.

В результаті зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.

Мін'юст також надав рекомендації Держспецзв’язку, як захиститися від шахраїв: