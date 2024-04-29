Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом доби ворог обстрілював 10 населених пунктів Запорізької області

Поранено одного чоловіка. 

Протягом доби ворог обстрілював 10 населених пунктів Запорізької області
Наслідки обстрілів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА в Telegram

Російська армія поранила одного чоловіка під час атаки на Запорізькій район. Загалом ворог 346 разів бив по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували десять населених пунктів. 

По обласному центру окупанти завдали ракетного удару. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Шістьох авіаційних ударів завдали росіяни по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному. 118 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. П'ять обстрілів реактивних систем залпового вогню накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине. 216 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового та Степногірська. 

"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла", – йдеться у повідомленні голови ОВА Федорова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies