Протягом доби ворог обстрілював 10 населених пунктів Запорізької області

Російська армія поранила одного чоловіка під час атаки на Запорізькій район. Загалом ворог 346 разів бив по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували десять населених пунктів.

По обласному центру окупанти завдали ракетного удару. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Шістьох авіаційних ударів завдали росіяни по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному. 118 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. П'ять обстрілів реактивних систем залпового вогню накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине. 216 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового та Степногірська.

"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла", – йдеться у повідомленні голови ОВА Федорова.