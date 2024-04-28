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Російська армія здійснила 35 обстрілів Сумщини протягом дня

Окупанти обстріляли 10 громад області.

Російська армія здійснила 35 обстрілів Сумщини протягом дня
Фото: unn.ua

Російська окупаційна армія протягом дня обстріляла Сумську область 35 разів. Зокрема, били із РСЗВ, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками, танками та авіацією.

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА. 

"Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади", – зазначили у адміністрації.

  • Шосткинську громаду ворог атакував із РСЗВ (6 вибухів).
  • На територію Білопільської громади із Росії безпілотником скинули боєприпас (3 вибухи) та обстріляли із артилерії (4 вибухи).
  • Краснопільська громада постраждала він атаки ворожого БпЛА. Там відбулися скидання боєприпасів (7 вибухів), атака FPV дроном  (1 вибух), артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • У Великописарівській громаді з території Росії з гвинтокрила здійснили пуск 4-х ракет (типу НАР). Також обстріляли із мінометів (24 вибухи). З ворожого БпЛА (квадракоптерного типу) здійснено скидання боєприпасу (1  ВОГ).
  • На території Хотінської громади зафіксовано обстріли з міномету (10 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).
  • У Юнаківській громаді росіяни вдарили з артилерії (22 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
  • У Есманьська громаді ворог скинув 14 мін.
  • По Новослобідській громаді армія Росії била із артилерії  (5 вибухів).
  • Шалигинську громаду атакували 11 мінами. 
  • По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії (6 вибухів).

26 квітня у Білопільській громаді Сумщини через ворожий обстріл загинуло двоє осіб. Росіяни вдарили з артилерії, гранатомету, мінометів, РСЗВ. Внаслідок обстрілу загинули 2 місцеві мешканки, поранення отримали 4 людини. 

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