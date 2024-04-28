Пошкоджені будинки, проте люди не постраждали.

Російська армія двічі за день атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Є ушкоджені будинки, проте люди не постражадали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію. У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди", – написав Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Нікопольщину

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Нікопольщину

Начальник ОВА додав, що атаковані території у Покровській сільській громаді обстежують.

Проте люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини було тихо.

Увечері та вночі ворог атакував Нікополь безпілотниками.Внаслідок збиття російського дрона в Дніпровському районі 27 квітня уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.