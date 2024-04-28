Російська армія двічі за день атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Є ушкоджені будинки, проте люди не постражадали.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію. У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди", – написав Лисак.
Начальник ОВА додав, що атаковані території у Покровській сільській громаді обстежують.
Проте люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини було тихо.
Увечері та вночі ворог атакував Нікополь безпілотниками.Внаслідок збиття російського дрона в Дніпровському районі 27 квітня уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.