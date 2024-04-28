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Армія РФ двічі за день обстріляла із важкої артилерії Нікопольщину

Пошкоджені будинки, проте люди не постраждали.

Армія РФ двічі за день обстріляла із важкої артилерії Нікопольщину
Наслідки атаки Нікопольщини
Фото: Днпропетровська ОВА

Російська армія двічі за день атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області. Є ушкоджені будинки, проте люди не постражадали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію. У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди", – написав Лисак.

Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину
Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину

Начальник ОВА додав, що атаковані території у Покровській сільській громаді обстежують. 

Проте люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини було тихо.

Увечері та вночі ворог атакував Нікополь безпілотниками.Внаслідок збиття російського дрона в Дніпровському районі 27 квітня уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.

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