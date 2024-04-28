Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
У Франківську справа через цькування шестикласника місцевого ліцею перейшла до суду. Директорка цього не визнає
У Франківську справа через цькування шестикласника місцевого ліцею перейшла до суду. Директорка цього не визнає
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Херсонській області

Постраждали троє людей.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Херсонській області
обстріли Херсонщини, авто
Фото: Національна поліція України

У неділю, 28 квітня, росіяни атакували безпілотником цивільне авто в с. Козацьке на Херсонщині. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"У Козацькому російські військові атакували FPV-дроном цивільний легковий автомобіль: постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років. У них мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення", ідеться у повідомленні.

Також військові РФ здійснили артилерійський обстріл Станіслава. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 21-річна місцева жителька. Медики надали їй допомогу на місці.

  • Від ранку неділі росіяни завдали 11 авіаударів по правобережжю Херсонщини. Руйнувань зазнали освітні заклади Бериславщини.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies