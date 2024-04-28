Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто в Херсонській області

У неділю, 28 квітня, росіяни атакували безпілотником цивільне авто в с. Козацьке на Херсонщині. Унаслідок обстрілу постраждали троє людей.
Про це повідомляє Національна поліція України.
"У Козацькому російські військові атакували FPV-дроном цивільний легковий автомобіль: постраждали троє чоловіків віком 40, 47 та 53 років. У них мінно-вибухові травми та вогнепальні уламкові поранення", ідеться у повідомленні.
Також військові РФ здійснили артилерійський обстріл Станіслава. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 21-річна місцева жителька. Медики надали їй допомогу на місці.
- Від ранку неділі росіяни завдали 11 авіаударів по правобережжю Херсонщини. Руйнувань зазнали освітні заклади Бериславщини.