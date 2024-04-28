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Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС

Тепер зобов’язання має виконати Євросоюз.

Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС
Фото: EPA/UPG

Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу до Європейського союзу. Тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Наступного тижня теж буде досить багато міжнародної комунікації – і публічної, і непублічної. Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік у політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу", – сказав президент.

Також він зазначив, що Україна готується до червневого Саміту миру, і команди працюють для того, щоби він став глобальним. 

"Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", – зазначив глава держави.

Крім того ,йдеть підготовка до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. 

"Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", – додав Зеленський. 

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