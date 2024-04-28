Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу до ЄС

Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу до Європейського союзу. Тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наступного тижня теж буде досить багато міжнародної комунікації – і публічної, і непублічної. Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік у політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу", – сказав президент.
Також він зазначив, що Україна готується до червневого Саміту миру, і команди працюють для того, щоби він став глобальним.
"Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", – зазначив глава держави.
Крім того ,йдеть підготовка до саміту НАТО, який відбудеться цього літа.
"Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", – додав Зеленський.
- Наприкінці березня Шмигаль заявив, що прогрес виконання угоди про асоціацію з ЄС становить 77%. Тоді ж прем'єр повідомив, що у першій половині цього року "маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ".
- Тоді ж Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
- Нещодавно у ЄС заявили, що для вступу України до Євросоюзу блоку, який нині налічує 27 країн-членів, доведеться збільшити свій кошторис на 20%. Це означатиме, що упродовж семи років ЄС потрібно додатково залучити близько 200 мільярдів євро. Проте в ЄС називають це "виправданою інвестицією".
- Що має змінювати Україна на шляху до ЄС - про це у матеріалі LB.ua.