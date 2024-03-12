Шмигаль: Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС

Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідні пропозиції представлені Раді ЄС.

"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Проритет нашого Уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - підкреслив глава уряду.