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Шмигаль: Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС

Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС. 

Шмигаль: Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС
прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідні пропозиції представлені Раді ЄС. 

"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Проритет нашого Уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - підкреслив глава уряду.

  • 11 березня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Європейської комісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.
  • 12 березня Президент Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання, який був однією з рекомендацій Євросоюзу.
  • Минулого місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила нову дату надання переговорної рамки для України. За словами фон дер Ляєн, йшлося про середину березня.
  • Перед цим на пресконференції у Брюсселі фон дер Ляєн заявляла про початок літа і відзначила прогрес у скринінгу українського законодавства.
  • В результаті європейські дипломати та посадовці були здивовані цією заявою президентки Єврокомісії, писало Politico. Очікувалося, що Комісія спершу надішле рамкові умови до країн ЄС, які потім обговорять і вирішать, чи починати переговори з Україною про вступ.
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