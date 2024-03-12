Шмигаль: Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС

Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відповідні пропозиції представлені Раді ЄС.
"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Проритет нашого Уряду — зробити так, аби це сталося якнайшвидше", - підкреслив глава уряду.
- 11 березня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Європейської комісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.
- 12 березня Президент Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання, який був однією з рекомендацій Євросоюзу.
- Минулого місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила нову дату надання переговорної рамки для України. За словами фон дер Ляєн, йшлося про середину березня.
- Перед цим на пресконференції у Брюсселі фон дер Ляєн заявляла про початок літа і відзначила прогрес у скринінгу українського законодавства.
- В результаті європейські дипломати та посадовці були здивовані цією заявою президентки Єврокомісії, писало Politico. Очікувалося, що Комісія спершу надішле рамкові умови до країн ЄС, які потім обговорять і вирішать, чи починати переговори з Україною про вступ.