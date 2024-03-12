Румунський президент претендуватиме на посаду генсека НАТО

Про це він офіційно заявив на пресконференції.

У вівторок, 12 березня, румунський президент Клаус Йоганніс офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

"Ми перебуваємо в безпековому контексті, в якому, на мою думку, настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в межах євроатлантичних керівних структур", – сказав він на пресконференції, пише Європейська правда.

Також румунський президент заявив, що його країна за понад два десятиліття членства в НАТО довела здатність виконувати свої зобов’язання та виділяє на оборону 2,5% ВВП.

Він додав, що НАТО потребує оновленого погляду на свою місію, й Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусії та рішення, що ухвалюються в Альянсі.

"Маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, які відповідають потребам і інтересам усіх країн-членів. З усіх цих причин я вирішив змагатися за посаду генерального секретаря НАТО", – оголосив Йоганніс.

Вибори генсека НАТО