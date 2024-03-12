Румунський президент претендуватиме на посаду генсека НАТО

У вівторок, 12 березня, румунський президент Клаус Йоганніс офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.
"Ми перебуваємо в безпековому контексті, в якому, на мою думку, настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в межах євроатлантичних керівних структур", – сказав він на пресконференції, пише Європейська правда.
Також румунський президент заявив, що його країна за понад два десятиліття членства в НАТО довела здатність виконувати свої зобов’язання та виділяє на оборону 2,5% ВВП.
Він додав, що НАТО потребує оновленого погляду на свою місію, й Східна Європа має зробити цінний внесок в дискусії та рішення, що ухвалюються в Альянсі.
"Маючи збалансоване, сильне і впливове представництво з цього регіону, Альянс зможе ухвалювати найкращі рішення, які відповідають потребам і інтересам усіх країн-членів. З усіх цих причин я вирішив змагатися за посаду генерального секретаря НАТО", – оголосив Йоганніс.
Вибори генсека НАТО
- Раніше про те, що наступником Столтенберга може стати Йоганіс, повідомляли іноземні ЗМІ, посилаючись на кількох європейських чиновників. Проте також вони визнавали, що Йоханніс навряд має бодай якісь шанси здобути прихильність усіх членів Альянсу.
- Єнс Столтенберг, діючий генсек НАТО, мав залишити посаду ще у 2022 році, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника.
- Згідно з правилами НАТО, генеральний секретар має бути визначений “консенсусом”. Тобто, має заручитися підтримкою всіх країн Альянсу.
- На цей час найбільш імовірним кандидатом вважають Марка Рютте, який завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів.
- Дві третини країн-членів НАТО узгодили кандидатуру експрем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду голови Альянсу. За словами офіційних осіб, Рютте є єдиним ім’ям, висунутим урядами 31 члена альянсу.
- Проте уряд Угорщини не може підтримати прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО.