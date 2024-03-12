Арахамія відповів Грузії на вимоги для "нормалізації відносин"

Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія дав відповідь на вимогу Грузії видати їй чиновників з команди Міхеіла Саакашвілі, які нині представлені в українській владі.

На своїй сторінці у мережі Telegram народний депутат запропонував свій план із трьох пунктів, які має виконати "прокремлівський грузинський уряд" для "нормалізації відносин" двох країн.

Першою вимогою є звільнення та повернення до України її громадянина Міхеіла Саакашвілі. Далі - припинення прямого авіаційного сполучення з Росією, чого, на думку Арахамії, "вимагає сам грузинський народ". І зрештою відмова від допомоги агресору ухилятися від санкцій.