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Арахамія відповів Грузії на вимоги для "нормалізації відносин"

Народний депутат склав план із трьох пунктів, які має виконати грузинська влада.

Арахамія відповів Грузії на вимоги для "нормалізації відносин"
Давид Арахамія
Фото: ОПУ

Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія дав відповідь на вимогу Грузії видати їй чиновників з команди Міхеіла Саакашвілі, які нині представлені в українській владі. 

На своїй сторінці у мережі Telegram народний депутат запропонував свій план із трьох пунктів, які має виконати "прокремлівський грузинський уряд" для "нормалізації відносин" двох країн.

Першою вимогою є звільнення та повернення до України її громадянина Міхеіла Саакашвілі. Далі - припинення прямого авіаційного сполучення з Росією, чого, на думку Арахамії, "вимагає сам грузинський народ". І зрештою відмова від допомоги агресору ухилятися від санкцій.

  • Грузинський уряд на своєму сайті оприлюднив заяву, в якій вимагає від України видачі колишніх чиновиків часів Саакашвілі, що нині обіймають в Україні державні посади. Йдеться, зокрема, про радника генпрокурора Зураба Адеїшвілі та Георгія Лорткіпанідзе, якого у тексті називають "заступником голови Служби контррозвідки", хоча такого органу в Україні не існує.
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