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Генконсулом України у Торонто став колишній речник МЗС Ніколенко

Про своє призначення Ніколенко повідомив у фейсбуці.

Генконсулом України у Торонто став колишній речник МЗС Ніколенко
ексречник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив про призначення на посаду генерального консула України в Торонто, що у Канаді.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру", – написав він.

Проте поки що на сайті президента немає відповідного указу про призначення. 

8 березня Олег Ніколенко повідомив, що йде із посади речника МЗС, на якій пропрацював 3,5 роки. 

Хто такий Олег Ніколенко

  • Ніколенко є уродженцем Херсона. 
  • У 2008 році здобув філологічну освіту в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра з відзнакою “Перекладач англійської та арабської мов”.
  • У 2011 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ, ставши юристом-міжнародником.
  • У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії, де починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, займався евакуацією українських громадян.
  • Після повернення із Лівії займався в МЗС України регіоном Північної Африки та Близького Сходу, був помічником Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.
  • Упродовж 2015-2020 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.
  • У 2016-2017 роках входив до складу української делегації в Раді Безпеки ООН під час непостійного членства України, де вів питання Північної та Західної Африки, врегулювання проблематики Західної Сахари, був координатором Санкційного комітету Радбезу ООН щодо Судану 1591 (2005).
  • У 2019-2020 роках обіймав посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID19.
  • З 22 листопада 2020 року – речник МЗС.
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