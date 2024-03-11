Генконсулом України у Торонто став колишній речник МЗС Ніколенко

Про своє призначення Ніколенко повідомив у фейсбуці.

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив про призначення на посаду генерального консула України в Торонто, що у Канаді.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру", – написав він.

Проте поки що на сайті президента немає відповідного указу про призначення.

8 березня Олег Ніколенко повідомив, що йде із посади речника МЗС, на якій пропрацював 3,5 роки.

Хто такий Олег Ніколенко