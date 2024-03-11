Генконсулом України у Торонто став колишній речник МЗС Ніколенко

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив про призначення на посаду генерального консула України в Торонто, що у Канаді.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру", – написав він.
Проте поки що на сайті президента немає відповідного указу про призначення.
8 березня Олег Ніколенко повідомив, що йде із посади речника МЗС, на якій пропрацював 3,5 роки.
Хто такий Олег Ніколенко
- Ніколенко є уродженцем Херсона.
- У 2008 році здобув філологічну освіту в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра з відзнакою “Перекладач англійської та арабської мов”.
- У 2011 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ, ставши юристом-міжнародником.
- У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії, де починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, займався евакуацією українських громадян.
- Після повернення із Лівії займався в МЗС України регіоном Північної Африки та Близького Сходу, був помічником Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.
- Упродовж 2015-2020 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.
- У 2016-2017 роках входив до складу української делегації в Раді Безпеки ООН під час непостійного членства України, де вів питання Північної та Західної Африки, врегулювання проблематики Західної Сахари, був координатором Санкційного комітету Радбезу ООН щодо Судану 1591 (2005).
- У 2019-2020 роках обіймав посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID19.
- З 22 листопада 2020 року – речник МЗС.