Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини відбулись щирі та продуктивні перемовини. В оборонній сфері і на урядовому рівні, і на рівні компаній двох держав досягнуто домовленостей про спільні проєкти.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимир Зеленського.

“Провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини – ми готові рухатися максимально оперативно в реалізації проєктів, які ми обговорювали. І я дуже задоволений розмовою з компаніями та бізнесом Туреччини, а отже, і тими результатами, які будуть, впевнений, – вони будуть сильними”, - зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що є готовність швидко розв'язувати всі питання щодо економічної співпраці, зокрема у відбудові, а також у просуванні необхідних нашим народам двосторонніх угод.

Сьогодні ж була підписана угода, яка спрощує торгівлю України й Туреччини, та усуває перешкоди для бізнесу.

Також на рівні міністерств оборони укладено низку важливих документів.