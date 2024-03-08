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Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини

На рівні міністерств оборони укладено низку важливих документів. 

Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини
Зеленський та Ердоган
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини відбулись щирі та продуктивні перемовини. В оборонній сфері і на урядовому рівні, і на рівні компаній двох держав досягнуто домовленостей про спільні проєкти. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимир Зеленського. 

“Провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини – ми готові рухатися максимально оперативно в реалізації проєктів, які ми обговорювали. І я дуже задоволений розмовою з компаніями та бізнесом Туреччини, а отже, і тими результатами, які будуть, впевнений, – вони будуть сильними”, - зазначив Зеленський. 

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Президент запевнив, що є готовність швидко розв'язувати всі питання щодо економічної співпраці, зокрема у відбудові, а також у просуванні необхідних нашим народам двосторонніх угод.

Сьогодні ж була підписана угода, яка спрощує торгівлю України й Туреччини, та усуває перешкоди для бізнесу. 

Також на рівні міністерств оборони укладено низку важливих документів. 

  • 8 березня Президент України прибув до Стамбула.

  • Зеленський під час свого візиту до Туреччини побував на суднобудівному заводі, де будують українські корвети класу "Ada" для ВМС ЗС України та повідомив, що корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський". Відповідний указ оприлюднили того ж дня на сайті глави держави.

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