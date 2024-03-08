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Радбез ООН збереться на вимогу України і партнерів-членів з приводу російських обстрілів

Йтиметься про підтримку миру і безпеки України.

Радбез ООН збереться на вимогу України і партнерів-членів з приводу російських обстрілів
Радбез ООН
Фото: Скріншот з відео

8 березня відбудеться засідання Ради безпеки ООН з приводу російських обстрілів України.

Про це повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.

За його словами, Радбез скликала Україна і партнери-члени Ради безпеки.

На засіданні розглянуть підтримку миру і питання безпеки нашої держави.

  • Радбез збирався минулого місяця до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді 50 країн наполягали на тому, що Росія має негайно припинити війну відповідно до рішення Міжнародного суду ООН. Спільну заяву зачитав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед засіданням Ради Безпеки.
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