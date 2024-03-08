Радбез ООН збереться на вимогу України і партнерів-членів з приводу російських обстрілів

Йтиметься про підтримку миру і безпеки України.

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Фото: Скріншот з відео

8 березня відбудеться засідання Ради безпеки ООН з приводу російських обстрілів України.

Про це повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.

За його словами, Радбез скликала Україна і партнери-члени Ради безпеки.

На засіданні розглянуть підтримку миру і питання безпеки нашої держави.