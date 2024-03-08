У “Дії” запустили нову послугу для чиновників, яка спрощує подання декларацій, – Федоров

Тепер інформацію про активи родичів можна буде отримати у кілька кліків з відповідних реєстрів.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації.

Федоров зазначив, що під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї. Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер – кілька кліків у “Дії”.

“Декларант з порталу НАЗК кине члену сімʼї в Дію запит. Після підтвердження членом сімʼї в Дії НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації”, – повідомив міністр.

Також Федоров зазначив, що це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК.

“Електронне декларування – це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації – основа антикорупційної роботи влади”, – зауважив міністр.