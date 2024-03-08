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Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, це однозначно підсилення, - Кулеба

Залужний має диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини, тому його призначення - логічний крок.

Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, це однозначно підсилення, - Кулеба
Валерій Залужний
Фото: EPA/UPG

Президент України зважив усі фактори і вирішив, що Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою на посаду посла  Великобританії, тому це однозначно підсилення для нашої системи.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Більше того, профільна освіта навіть у нього теж є – здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Голова української дипломатії зауважив, що він, як міністр, безумовно зацікавлений у сильному послі в Лондоні. 

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Міністр розповів, що мав кілька розмов із Залужним. Під час них він переконався, що "лежить душа в нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи".

Кулеба підкреслив, що розуміння військового контексту було однією з ключових вимог до посла у Великобританії. Крім того, Лондон є однією з найважливіших столиць світу, там присутні посольства країн Глобального Півдня.

“Туди не відправляють абикого. Лондон для будь-якої країни – це надзвичайно важливе місце призначення і в спілкуванні з цими послами, які працюють у Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний буде однією з найбільш шановних фігур, і він принесе багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, а й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки, Латинської Америки", - запевнив голова МЗС.

  • 7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

  • Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023 року. 

  • У лютому, коментуючи на пресконференції питання призначення послів, Зеленський повідомив, що щодо амбасадора до Великої Британії точної визначеності немає.

  • Раніше медіа писали, що на цю посаду претендував ексміністр оборони Олексій Резніков. Він нещодавно поновив свою адвокатську ліцензію.

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