Умєров і Кулеба долучилися до підсумкової наради міністрів країн-союзників із підтримки України

7 березня відбулася ініційована Францією відеоконференція міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України. До неї долучилися і глави МЗС Дмитро Кулеба та Міноборони Рустем Умєров.

На зустрічі йшлося про про шляхи посилення допомоги Україні в кількох важливих сферах: озброєння та виробництво зброї, кіберзахист, боєприпаси, можливості завдавати глибоких ударів, зазначили в українському Міноборони.

Умєров розповів партнерам про ситуацію на фронті і вказав на існуючі проблеми, наприклад, забруднення мінами.

"Радий чути, що вкрай необхідні потужності з виробництва боєприпасів зростають", - зауважив міністр.

Дмитро Кулеба закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.

“Рішення мають бути невідкладними і спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах. Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення”, - підкреслив глава МЗС.

Кулеба також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів. Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.

Днями стало відомо, що Франція запросила міністрів закордонних справ і оборони основних союзників України, а також генерального секретаря НАТО взяти участь у відеодзвінку 7 березня. Мета Парижа була продемонструвати «єдиний фронт» і висунути конкретні пропозиції щодо посилення підтримки Києва.