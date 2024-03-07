Загалом у процесі підготовки цьогорічного звіту проаналізували 13 проблем правового регулювання, зокрема у сферах судочинства, судоустрою, кримінальної юстиції, судово-експертної діяльності, виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) та банкрутства, і запропонували шляхи їхнього вирішення.

Міністерство юстиції України презентувало Моніторинговий звіт законодавства -2023, підготовлений Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції відомства за експертної та технічної допомоги Проєкту ЄС “Право-Justice”. Презентація відбулася 4-5 березня за участі представників Міністерства юстиції, Вищої ради правосуддя, Верховного суду, Державної судової адміністрації, науковців, а також експертів Проєкту ЄС “Право-Justice”.

Міністр юстиції Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що основні рекомендації Звіту у частині кримінальної юстиції, антикорупційної політики, цифровізації, ВАКСу буде імплементовано на практиці.

Водночас керівниця Проєкту ЄС “Право-Justice” Оксана Цимбрівська зазначила, що Моніторинговий звіт-2023 - унікальний, адже цьогоріч його вдалося повністю автоматизувати завдяки платформі “Онлайн-моніторинг”.

"Вперше ми додали елемент цифровізації у цей процес. Ми намагалися зробити його доступнішим, швидшим, простішим як для користувачів - представників правничої спільноти, які могли би повідомити про проблему, так і працівників Мін’юсту, яким було б легше опрацьовувати зібрану інформацію і, відповідно, формувати ті чи інші пропозиції для вирішення проблем", - розповіла вона.

Також Оксана Цимбрівська висловила сподівання, що до процесу активніше долучатимуться представники законодавчої гілки влади. Адже, за її словами, будь-які законодавчі зміни мають базуватися на основі об'єктивних даних. Вона повідомила, що у найближчому майбутньому сфера моніторингу розширюватиметься, зокрема за рахунок аналізу застосування Закону “Про адміністративну процедуру”.

Керівниця Проєкту ЄС “Право-Justice” Оксана Цимбрівська

Своєю чергою, генеральний директор Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Єгор Разогрєєв, коротко розповів про результати роботи платформи “Онлайн-моніторинг” за рік, яка нині працює у тестовому режимі. За його словами, це - більше 2 тисяч зареєстрованих користувачів, 173 отриманих пропозиції, а також близько 400 відповідей на анкетування.

Єгор Разогрєєв також зазначив, що нині Мін'юст спільно з Проєктом ЄС “Право-Justice” працює над удосконаленням ІТ-продукту та розширенням сфери його використання. У планах - запровадження нового функціоналу, презентацію якого планують на червень цього року.

Нагадаємо, Мін’юст вже 6 років поспіль проводить аналіз ефективності законодавства та, як результат, презентує Моніторинговий звіт.

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