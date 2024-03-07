Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
ГоловнаПолітика

У Міністерстві юстиції презентували Моніторинговий звіт законодавства-2023 Актуально

Загалом у процесі підготовки цьогорічного звіту проаналізували 13 проблем правового регулювання, зокрема у сферах судочинства, судоустрою, кримінальної юстиції, судово-експертної діяльності, виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) та банкрутства, і запропонували шляхи їхнього вирішення.

Міністерство юстиції України презентувало Моніторинговий звіт законодавства -2023, підготовлений Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції відомства за експертної та технічної допомоги Проєкту ЄС “Право-Justice”. Презентація відбулася 4-5 березня за участі представників Міністерства юстиції, Вищої ради правосуддя, Верховного суду, Державної судової адміністрації, науковців, а також експертів Проєкту ЄС “Право-Justice”.

Міністр юстиції Денис Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що основні рекомендації Звіту у частині кримінальної юстиції, антикорупційної політики, цифровізації, ВАКСу буде імплементовано на практиці.

Водночас керівниця Проєкту ЄС “Право-Justice” Оксана Цимбрівська зазначила, що Моніторинговий звіт-2023 - унікальний, адже цьогоріч його вдалося повністю автоматизувати завдяки платформі “Онлайн-моніторинг”.

"Вперше ми додали елемент цифровізації у цей процес. Ми намагалися зробити його доступнішим, швидшим, простішим як для користувачів - представників правничої спільноти, які могли би повідомити про проблему, так і працівників Мін’юсту, яким було б легше опрацьовувати зібрану інформацію і, відповідно, формувати ті чи інші пропозиції для вирішення проблем", - розповіла вона.

Також Оксана Цимбрівська висловила сподівання, що до процесу активніше долучатимуться представники законодавчої гілки влади. Адже, за її словами, будь-які законодавчі зміни мають базуватися на основі об'єктивних даних. Вона повідомила, що у найближчому майбутньому сфера моніторингу розширюватиметься, зокрема за рахунок аналізу застосування Закону “Про адміністративну процедуру”.

Керівниця Проєкту ЄС “Право-Justice” Оксана Цимбрівська
Керівниця Проєкту ЄС “Право-Justice” Оксана Цимбрівська

Своєю чергою, генеральний директор Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Єгор Разогрєєв, коротко розповів про результати роботи платформи “Онлайн-моніторинг” за рік, яка нині працює у тестовому режимі. За його словами, це - більше 2 тисяч зареєстрованих користувачів, 173 отриманих пропозиції, а також близько 400 відповідей на анкетування.

Єгор Разогрєєв також зазначив, що нині Мін'юст спільно з Проєктом ЄС “Право-Justice” працює над удосконаленням ІТ-продукту та розширенням сфери його використання. У планах - запровадження нового функціоналу, презентацію якого планують на червень цього року. 

Нагадаємо, Мін’юст вже 6 років поспіль проводить аналіз ефективності законодавства та, як результат, презентує Моніторинговий звіт.

Матеріал розміщено на правах реклами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies