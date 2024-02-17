Щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на військовому обліку, - Малюська

На думку міністра, особи із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої необхідної в ЗСУ роботи.

До лав ЗСУ виявили бажання приєднатися тисячі громадян України, які мають судимість. Серед них є ті, хто відбуває довічне ув’язнення за вчинення злочинів.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода міністр юстиції України Денис Малюська.

“Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, із різним результатом”, – сказав Малюська.

Він запевнив, що ризики, які несуть засуджені у випадку їхньої мобілізації, передбачаються. Міністерство юстиції готове проводити аналіз і ділитися його результатом з ТЦК і судом. Втім, для мобілізації осіб із судимістю і тих, хто досі відбуває покарання, необхідні зміни у законодавстві.

“Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці – ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати”, – заявив Малюська.

На думку міністра, особи із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої необхідної в ЗСУ роботи, в залежності від того, за якою статтею засуджена людина.

“Є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати і бути в лавах Збройних сил України?”, – сказав міністр.

Що відбувається з законом про мобілізацію